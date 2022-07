Almir dos Santos garante vaga na final do salto triplo no Mundial de Atletismo

21/07/2022 | 23:58



Com um salto de 16,71 metros, Almir dos Santos garantiu, nesta quinta-feira, um lugar na final do salto triplo do Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Eugene, nos Estados Unidos.

Outros dois brasileiros foram eliminados na prova. Mateus Sá ficou apenas em 11º ma segunda bateria, ao atingir 16,04 metros. Já Alexsandro Melo queimou suas três tentativas.

Nos 5.000 metros, Altobeli Silva ficou em 17º lugar na primeira bateria, com o tempo de 13min43s80, e também ficou fora da final da prova.

Nos 200 metros feminino, a jamaicana Shericka Jackson venceu, ao obter o segundo melhor tempo da história, com 21s45, seguida pela compatriota Shelly-Ann Fraser-Price (21s81). O pódio foi completado com a britânica Dina Asher-Smith (22s02).

No masculino, domínio total dos norte-americanos. Noah Lyles venceu com 19s31, à frente Kenneth Bendnarek (19s77) e Erriyon Knighton (19s80).