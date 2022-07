Daniel Alves é confirmado como reforço do Pumas e mantém sonho de ir para a Copa

21/07/2022 | 22:25



O lateral-direito Daniel Alves foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Pumas, time da primeira divisão do Campeonato Mexicano. Aos 39 anos, o veterano multicampeão estava sem clube desde que deixou o Barcelona, ao fim da última temporada, e buscava um time em que pudesse atuar e continuar competindo em alto nível para alcançar o objetivo de disputar sua terceira Copa do Mundo.

O Pumas publicou dois vídeos em suas sociais nesta noite. Um deles mostra o mascote do clube se dirigindo ao Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, e termina com a frase: "Dani, estamos te esperando". Em outra publicação, o próprio lateral aparece mexendo no celular e seguindo a página oficial da equipe mexicana no Instagram.

A atual temporada do Campeonato Mexicano, oficialmente chamado de Liga MX, começou neste mês, e o Pumas ocupa a oitava colocação, com dois empates e uma vitória. O time não vence um título de 2011, quando foi campeão do torneio Clausura da liga nacional. Dono de 42 títulos na carreira, Daniel Alves chega como esperança de ajudar a encerrar esse jejum.

Com passagens por Bahia, Sevilla, Juventus e Paris Saint-Germain, o astro brasileiro voltou ao Barcelona, clube no qual foi multicampeão, em novembro do ano passado, meses após deixar o São Paulo. Na nova passagem pelo time espanhol, jogou 17 partidas, 16 delas como titular, marcou um gol e anotou quatro assistências. Desde que ficou definido que não continuaria na Catalunha, alguns times manifestaram interesse em contratá-lo, inclusive o Athletico-PR, mas as negociações não avançaram.

Enquanto estava como o futuro indefinido, Dani Alves chegou a fazer uma publicação nas redes sociais dizendo que era visto como "velho e desacreditado" no futebol, mas afirmou que estava convicto em dar continuidade à carreira. Isso porque a Copa do Mundo do Catar, com início marcado para novembro, sempre esteve nos seus planos. O objetivo sempre foi deixado claro pelo jogador, que foi convocado por Tite para os amistosos disputados na Ásia no início deste junho e atuou como titular tanto contra o Japão quanto contra a Coreia do Sul.

O treinador da seleção chegou a manifestar preocupação com a situação do lateral quando ele saiu do Barcelona, em entrevista ao podcast PodPah. "Eu brinquei com ele, falei: 'Tu não vai estar na Copa só por um motivo: se fisicamente não estiver nas melhores condições e disputando campeonato de nível alto", afirmou na ocasião. Presente nas Copas de 2010 e 2014, Daniel Alves não foi para a Rússia, em 2018, por causa de uma lesão no joelho direito.