Eddie Vedder, do Pearl Jam, perde a voz devido ao calor na Europa

21/07/2022 | 21:58



O show da banda de rock norte-americana Pearl Jam, que aconteceria na última quarta-feira, 20, precisou ser adiado porque o vocalista Eddie Vedder ficou "sem voz" por consequência da enorme onda de calor que a Europa enfrenta nos últimos dias. O clima está seco, o que tem gerado muitas queimadas.

"Para todos aqueles que esperavam um grande show do Pearl Jam esta noite em Viena, nós também estávamos. No entanto, devido às circunstâncias extremas no último local ao ar livre fora de Paris (calor, poeira e fumaça dos incêndios), a garganta do nosso cantor Ed Vedder ficou prejudicada", disse o comunicado divulgado pela banda no Instagram.

"Ele consultou médicos e fez tratamento, mas até agora suas cordas vocais não se recuperaram. Esta é uma notícia brutal e um momento horrível? para todos os envolvidos. Aqueles que trabalham tão duro para fazer os shows, bem como aqueles que dedicam seu precioso tempo e energia para assistir", continuou.

"Como banda, sentimos muito e tentamos encontrar opções para continuar tocando. E Ed quer cantar, mas não há garganta disponível neste momento? Sentimos muito, muito mesmo. Os ingressos serão reembolsados no ponto de compra. Obrigado pela compreensão de todos", finalizou a nota.