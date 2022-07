Japão: CPI sobe acima da meta de 2% do BoJ por 3 meses seguidos

21/07/2022 | 21:27



A inflação ao consumidor (CPI) do Japão subiu 2,4% em junho em relação ao ano anterior, superando a meta de 2% do Banco do Japão (BoJ) por três meses consecutivos.

O núcleo da inflação ao consumidor excluindo os preços voláteis de alimentos frescos subiu 2,2% em junho, enquanto o índice excluindo os preços de alimentos frescos e energia subiu 1,0%.