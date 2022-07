Alcaraz vai às quartas de final em Hamburgo e Casper Ruud avança em Gstaad

21/07/2022 | 19:07



Carlos Alcaraz vem passando sufoco no ATP 500 de Hamburgo, seu primeiro torneio como principal cabeça de chave. Após dura vitória na estreia, o jovem espanhol avançou às quartas de final nesta quinta-feira ao somar triunfo apertado sobre o croata Filip Krajinovic, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Dos oito classificados às quartas de final na competição alemã, apenas dois tenistas iniciaram a competição como cabeças de chave. Além de Alcaraz, o russo Karen Khachanov, que eliminou o italiano Fabio Fognini por 6/3 e 7/5 e será o oponente do espanhol nesta sexta-feira.

Apesar de ganhar em sets diretos, Alcaraz precisou de 1h54 para eliminar o croata. O favorito teve o serviço quebrado no quinto game e lutou muito com 5 a 4 contra para não perder a primeira parcial. Krajinovic desperdiçou quatro chances de fechar em 6/4. O jogo foi para o tie-break e novamente o espanhol se viu encurralado, com 2 a 4. Emplacou cinco pontos seguidos e fechou em 7/4.

Desanimado por perder o set, o croata foi quebrado duas vezes no começo do segundo set, saindo atrás com 4 a 1. Ainda aproveitou um breakpoint, mas não teve mais forças de reação e viu o rival fechar em 6/3 na primeira oportunidade.

A surpresa em Hamburgo foi a queda do russo Andrey Rublev, oitavo do mundo, diante do argentino Francisco Cerundolo. Nada deu certo para o cabeça de chave 2, eliminado com derrota por 6/4 e 6/2.

RUUD MOSTRA FORÇA

No ATP 250 de Gstaad, na Suíça, Casper Ruud, número cinco do mundo e principal cabeça de chave, não tomou conhecimento do checo Jiri Lehecka, avançando às quartas com vitória por 6/3 e 6/4. O rival desta quinta-feira será o espanhol Jaume Munar, que fez duplo 6/3 no local Alexander Ritschard na quarta-feira. Cabeça 2, o italiano Matteo Berrettini passou pelo experiente francês Richard Gasquet, com duplo 6/4.