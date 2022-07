Suzana Pires dá detalhes de quando soube da traição de Marcos Pasquim: -Me expôs completamente

21/07/2022 | 14:11



A vida íntima dos famosos sempre dá o que falar - especialmente quando o assunto é traição.

Suzana Pires participou do podcast Papagaio Falante e nele, conversou com Sérgio Malandro sobre a traição que sofreu de Marcos Pasquim:

-A gente tinha um combinado que era assim, eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí teve um dia que eu falei: Olha só, estamos cada um a cada final de semana em um lugar do país. Não vou ficar aqui pagando de inocente, eu te conheço. Então se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida.

Até então Suzana não havia citado nomes, mas quando Sérgio Malandro perguntou se o cara era famoso, Suzana confirmou:

-Sim, é o Pasquim, já esteve aqui.

E continuou:

-Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou, mentiu um dia antes e me expôs completamente. Ele já sabia que aquilo ia sair, deu mole. Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: Saiu isso aqui no jornal,e começou a chorar.