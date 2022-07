Roberto Justus comemora 13 anos de idade da filha, Rafa Justus: Menina tão querida que ilumina a nossa vida

21/07/2022 | 14:10



Dia de festa na família Justus! Neste dia 21 de julho, Rafa Justus está completando 13 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial do seu pai, Roberto Justus.

No Feed do seu Instagram, o empresário postou um lindo registro ao lado da aniversariante e falou do orgulho que sente em ser seu pai:

Meu amorzinho Rafa Justus completa hoje 13 anos! Essa menina tão querida de todos, que ilumina a nossa vida e encanta a todos que a conhecem, iniciou ela.

E, encerrou:

Sua inteligência, sua alegria contagiante, seu carinho e energia me fazem ser um pai orgulhoso demais. Filhinha, desejo que você possa realizar todos os seus sonhos. Estarei sempre aqui para te apoiar em todos os momentos. Te amo demais! Happy Birthday!

Através dos comentários, Rafa retribuiu o carinho do pai:

Te amo mais que o mundo papai, escreveu.