Justiça determina bloqueio de sete milhões de reais de Belo devido a dívida com o ex-empresário Denilson

21/07/2022 | 14:10



As coisas parecem não estar muito boas para o cantor Belo. Segundo o colunista Diego Garcia, a Justiça de São Paulo determinou na última terça-feira, dia 19, que seja feito um depósito judicial de cerca de sete milhões de reais que iriam para o cantor referentes a um show que ele faria em agosto junto de Thiaguinho, devido a dívida dele com o ex-jogador Denilson. Quem deverá fazer os depósitos são as empresas que vendem entradas para o evento.

O colunista ainda diz que o valor é questionado por Belo, e seu advogado entrou com recurso, ressaltando que no momento, o valor está sob revisão no tribunal e que não há bloqueio da receita bruta do evento, e sim apenas de parte daquilo que seria destinado ao cantor.

A briga entre Denilson e Belo já existe há mais de 20 anos, e tudo se deu pois o ex-jogador gerenciava a banda Soweto, que tinha o cantor como líder. Quando ele deixou o grupo, Denilson o processou por quebra de contrato e conforme os anos foram passando, o valor da indenização aumentou, e atualmente já passa de sete milhões de reais.