Ex de Luciano Camargo acusa Wanessa Camargo por relação com Dado Dolabella: - Traidora igual ao pai

21/07/2022 | 13:11



A ex-esposa do cantor Luciano Camargo, usou seus Stories do Instagram na última quarta-feira, dia 20, para comentar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Cleo Loyola fez críticas à jovem e envolveu até mesmo seu ex-cunhado, Zezé Di Camargo, no meio:

- Vocês acham realmente que ela não traiu ele? Ela assumiu o Dado, rapidinho. O povo queria manipular a situação para dizer que o Marcus tinha traído a Wanessa. A mulher, logo que a bomba estourou, assumiu o cara, perdeu a empresária, um monte de patrocínio, quer que a Zilu volte (para o Brasil) por conta da carreira dela.

Além de insinuar que a sobrinha de seu ex-companheiro havia cometido traição, Cleo ainda disse que ela puxou esse comportamento de seu pai:

- Devia criar vergonha na cara, né, Wanessa. Está bem velhinha para isso. Cobra traiçoeira, traidora! O casamento acabou, sem traição para muitos, mas justamente o ex estava na fila... Quem acredita nisso? O histórico da Wanessa é igual ao pai dela... Traidora, sim!

Enquanto isso o ex-marido de Wanessa, Marcus Buaiz está curtindo com os filhos. Na última quarta-feira, dia 20, o empresário compartilhou por meio de seus Stories no Instagram um momento com o caçula João Francisco, de oito anos de idade, e encantou os internautas. Nos vídeos os dois estão tendo uma conversa cotidiana sobre o comportamento de seu pet, o Cookie.