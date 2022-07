Rafaella Santos comenta rótulo de irmã de Neymar, abre o jogo sobre término com Gabigol e conta que planejava casamento

21/07/2022 | 13:11



Discreta em relação a sua vida pessoal, Rafaella Santos falou sobre o término do seu namoro com Gabigol e abriu o jogo sobre ser rotulada como irmã do Neymar. O assunto foi abordado durante uma entrevista da influenciadora com o programa TV Fama.

Rafaella revelou que não se importa desse rótulo. Segundo ela, é motivo de orgulho já que tudo começou através do seu irmão:

- É um orgulho, tudo começou por ele. Ele é uma pessoa excepcional, ele é um irmão maravilhoso, um jogador maravilhoso, eu tenho orgulho de ser irmã do Neymar, eu nem ligo. Pode me chamar à vontade de irmã de Neymar que eu nem ligo, e continuem me chamando viu porque eu adoro, disse.

Aos 26 anos de idade, Rafaella afirmou que já era para estar casada, mas alguns planos mudaram:

- Só Deus sabe como e quando. Eu estou solteira [...] por mim, com meus 26 anos de idade eu já estava com três filhos rs, contou.

Em seguida, ela falou sobre o seu ex-namorado Gabigol:

- Desejo tudo de bom para ele, que ele seja muito feliz, ele é um amor de pessoa [...] amor não faltou, mas infelizmente nossas agendas, algumas coisas que só a gente sabe, mas no fundo o carinho rola e tudo rola, quem sabe em um futuro próximo, encerrou.