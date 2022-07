Margot Robbie se torna a mulher mais bem paga em Hollywood com salário de mais de 68 milhões de reais em Barbie; confira lista completa!

21/07/2022 | 13:10



Olha ela! A atuação de Margot Robbie no filme Barbie, que estreia no dia 23 de julho de 2023, rendeu um salário altíssimo à atriz que se tornou a mulher mais bem paga em Hollywood.

Segundo o site da revista Variety, Margot recebeu o valor de 12,5 milhões de dólares, o que significam 68,39 milhões de reais. Ainda, segundo a imprensa, o ator Ryan Gosling vai receber o mesmo valor que sua parceira de longa por sua atuação em Barbie. Ele será o intérprete de Ken e Robbie dará vida à protagonista.

Outra mulher que está fazendo história é Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, que recebeu um salário de dez milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 50 milhões de reais, por seu papel em Enola Holmes 2. Acredita -se que a estrela, de 18 anos de idade, esteja estabelecendo um recorde para o maior salário inicial pago a um ator com menos de 20 anos de idade.

Além das atrizes, Tom Cruise lidera a lista de atores mais bem pagos com o salário de 100 milhões de dólares, mais ou menos 500 milhões de reais. O ator é seguido por Will Smith, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Dwayne Johson.

Confira a lista completa, em dólares:

1. Tom Cruise ? Top Gun: Maverick: US$ 100M

2. Will Smith ? Emancipation: US$ 35M

3. Leonardo DiCaprio ? Killers of the Flower Moon: US$ 30M

4. Brad Pitt ? Formula 1 Drama (Nome não confirmado): US$ 30M

5. Dwayne Johnson ? Black Adam: US$ 22.5M

6. Will Ferrell ? Spirited: US$ 20M

7. Chris Hemsworth ? Resgate 2: US$ 20M

8. Vin Diesel ? Velozes e Furiosos 10: US$ 20M

9. Tom Hardy ? Venom 3: US$ 20M

10. Joaquin Phoenix ? Coringa 2: US$ 20M

11. Ryan Reynolds ? Spirited: US$ 20M

12. Denzel Washington ? The Equalizer: US$ 20M

13. Jason Momoa ? Aquaman e o Reino Perdido: US$ 15M

14. Eddie Murphy ? Um Tira da Pesada 4: US$ 15M

15. Chris Pine ? Sequência de Star Trek: US$ 13M

16. Steve Carell ? Minions 2: A Origem de Gru: US$ 12.5M

17. Ryan Gosling ? Barbie: US$ 12.5M

18. Margot Robbie ? Barbie: US$ 12.5M

19. Millie Bobby Brown ? Enola Holmes 2: US$ 10M

20. Timothée Chalamet ? Wonka: US$ 9M

21. Matt Damon ? Oppenheimer: US$ 4M

22. Robert Downey Jr ? Oppenheimer: US$ 4M

23. Emily Blunt ? Oppenheimer: US$ 4M

24. Daniel Kaluuya ? Não! Não Olhe!: US$ 4M

25. Jamie Lee Curtis ? Halloween Ends: US$ 3.5M

26. Anya-Taylor Joy ? Furiosa: US$ 1.8M