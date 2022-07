Os 10 hotéis com vistas mais bonitas do mundo

Redação

O Pueblo Bonito Sunset Beach Golf and Spa Resort, em Cabo San Lucas, México, lidera o ranking dos hotéis com vistas mais bonitas do mundo, divulgado pelo site HawaiianIslands.com. O levantamento foi feito a partir de uma análise de milhares de comentários de usuários do site TripAdvisor.

O Wynn Las Vegas, um dos melhores da famosa cidade americana, e o Fairmont Chateau Lake Louise, no Canadá, completam o pódio. Embora não esteja no top 10, o Hotel das Cataratas, uma das opções de hospedagem mais luxuosas de Foz do Iguaçu, foi apontado pelo levantamento como o hotel com vista mais bonita do Brasil.

Hotéis com vistas mais bonitas do mundo

Confira o ranking dos 10 hotéis com vistas mais bonitas do mundo. Clique nos nomes para saber mais detalhes, ver fotos e fazer reservas:

Pueblo Bonito Sunset Beach Golf and Spa Resort

O hotel com vista mais bonita do mundo

O líder entre os hotéis com vistas mais bonitas do mundo ocupa uma linda área de Cabo San Lucas, no México, de frente para o Oceano Pacífico. Ali, é comum ver baleias migratórias da piscina com borda infinita, o que certamente ajudou a colocar o Pueblo Bonito Sunset Beach Golf and Spa Resort no topo do ranking.

Fora isso, quem vai ao empreendimento pode se divertir em uma balada inspirada na arte de Frida Kahlo e provar os ótimos restaurantes do hotel. Destaque para a costela refogada, com um molho chilhuacle preto.

O Pueblo Bonito Sunset Beach Golf and Spa Resort conta com mais de 700 quartos, mas é recomendado fazer reservas com antecedência, já que ele é um dos mais disputados da região de Los Cabos. As diárias por lá giram em torno de R$ 1.900 par ao casal.

Hotel das Cataratas

Hotel das Cataratas oferece as vistas mais bonitas do Brasil

O Hotel das Cataratas, apontado pelo estudo como o que tem a vista mais bonita no Brasil, fica dentro do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Isso significa que, de alguns de seus quartos, dá para ver as quedas d’água, o que é realmente impressionante.

Além disso, quem fica no hotel, que pertence à conceituada rede Belmond, tem direito a fazer as trilhas

do parque antes de ele abrir para o público regular, o que garante muita exclusividade. De quebra, o empreendimento conta com ótimos restaurantes e quartos amplos e confortáveis.

Sem dúvida, é a opção de hospedagem mais luxuosa de Foz do Iguaçu. Não à toa, as diárias por lá giram em torno de R$ 2 mil por casal.

Endereço: Rodovia Br 469, Km 32, Parque Nacional do Iguaçu,?85855-750,?Foz do Iguaçu? – Brasil