Primeira noite votação do Ilha Record conta com surpresas e primeiro explorador é enviado ao exílio! Saiba tudo o que rolou!

21/07/2022 | 01:10



Bora para a primeira votação no Ilha Record 2! Como você viu no primeiro episódio da temporada, Vitória acabou não sendo escolhida para fazer parte de nenhuma das equipes definidas e com isso, não pôde participar da prova de equipes e da primeira dinâmica. Apesar disso, ela recebeu um prêmio especial em relação a votação, e foi a primeira e única imunizada da edição.

A dinâmica foi a seguinte: o comandante vencedor do ciclo teria que indicar o primeiro explorador a ir para o desafio de sobrevivência. Em seguida, o mais votado pelos participantes será o segundo indicado.

E quando tudo pareceu estar sob controle, eis que apareceu o Guardião, trazendo uma surpresa para bagunçar o jogo. Ele entregou à Mariana Rios um pergaminho, com os dizeres:

Atenção Comandante da equipe ametista. Você deve indicar dois jogadores para o desafio de sobrevivência. Um da equipe Ametista e um da equipe Esmeralda.

Caíque Aguiar decidiu indicar Kaio e Kaik.

Depois, foi dado início a votação. Os participantes foram chamados um a um para dizer os motivos do voto sem revelar de quem estavam falando e em seguida, depositaram a pedra na pessoa em que queriam votar. Os outros participantes escutaram os desabafos, mas não conseguiam ver em quem a pessoa votou. Vale lembrar que nesta rodada a equipe Ametista podia votar em quem quisesse, enquanto a equipe Esmeralda precisava votar entre si.

A pessoa que recebeu mais pedradas foi Solange.

Após a votação, finalmente chegou a hora de Vitória abrir a garrafa que recebeu

Atenção, por ter sido rejeitada por ambas as equipes, você será o primeiro explorador a deixar a vila. Prepare suas coisas para partir com o Guardião ainda essa noite.

A notícia pegou a todos de surpresa, já que assim como Vitória, as pessoas imaginavam que a garrafa teria algum benefício a ela. A exploradora acabou ficando bem chateada com a notícia.

O resultado da votação já começou a plantar discórdia na vila. Solange não gostou nada de Jaciara ter votado nela, e foi cobrá-la disso. Ela também falou sobre achar feio as pessoas combinarem voto.

Como dito na votação, Vitória precisou arrumar as malas e se despedir de seus colegas e ir para o exílio, mas para saber como foi a chegada dela ao local, assim como acompanhar a prova de sobreviência, será preciso esperar o episódio desta quinta-feira, dia 21.

E aí, o que você achou de todas as surpresas da primeira votação?