Hospital divulga estado de saúde de Anitta após cirurgia

20/07/2022 | 20:40



O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, divulgou boletim médico, nesta quarta-feira 20, sobre o estado de saúde de Anitta, que está internada na unidade de saúde por conta de uma cirurgia de endometriose. De acordo com a nota, não houve "nenhuma intercorrência" no caso da cantora.

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede Dor, informa que a artista Anitta passou na manhã desta quarta-feira (20/7) por cirurgia para tratamento de endometriose na unidade, localizada na zona sul da capital paulista. O procedimento, minimamente invasivo durou cerca de quatro horas, sem nenhuma intercorrência", inicia o boletim.

O documento informa ainda que a cantora "apresenta bom estado clínico e permanecerá internada no Vila Nova Star, onde deu entrada na última segunda-feira, 18. Até o momento, não há previsão de alta".

Anitta descobriu recentemente que sofre de endometriose, uma condição inflamatória crônica, originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero, podendo causar sangramentos, cólica menstrual, dor intensa e infertilidade, entre outras complicações. Em alguns casos, como o dela, a intervenção cirúrgica é indicada.

Cirurgia agendada

Na segunda-feira, 18, Anitta publicou fotos nos stories do Instagram ao lado do namorado, Murda Beatz, e da influenciadora Gessica Kayane, a Gkay.

De acordo com a própria cantora, a cirurgia já estava agendada antes do início da turnê internacional, que aconteceu no último mês em 20 países.

Anitta aproveitou para falar sobre a endometriose, que, conforme a artista, é "muito comum em milhões de mulheres ao redor do mundo, mas não é tão falada como deveria ser". "Eu estou bem, sendo bem cuidada e manterei todos atualizados", finalizou.

No início do mês, ela revelou o diagnóstico da doença e disse que deveria passar por uma cirurgia. "Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro, mas não está dando para sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose", escreveu em uma postagem no Twitter.

Também nesta quarta-feira, a atriz e humorista Gkay usou os stories do Instagram para atualizar o estado de saúde da amiga: "E aí meu povo lindo que me assiste, que me adora. Meu povo, só para dar uma satisfação para vocês. Estou sumida aqui porque estou acompanhando minha 'amiguitta' no hospital. Como algumas pessoas já sabem - e outras, não, e me perguntaram -, deu tudo certo, graças a Deus".

Gkay é uma das acompanhantes de Anitta na internação. A cantora chegou a filmar as interações da amiga com Beatz antes da cirurgia, rindo dos dois, porque ele não fala português e a atriz também não é fluente em inglês. Ambos fingiram trocar algumas palavras.