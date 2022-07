Ex-empresária de Rayanne Morais afirma que ela sabia da traição de Latino e quis casar: Tudo pelo biscoito

20/07/2022 | 14:10



Eita, a polêmica envolvendo Victor Pecoraro e Rayanne Morais acabou de ganhar um novo capítulo! Dessa vez, Sylvia Goulart, ex-empresária da modelo, decidiu colocar a boca no trombone e fazer algumas revelações.

Através de vídeos nos Stories do Instagram, ela revelou que Rayanne sabia da traição do Latino, e mesmo assim aceitou casar com ele:

- Gente, ela ficou sabendo da traição 15 dias antes do casamento, mas casou. Porque tinha um monte de padrinhos da mídia. Também porque o casamento era no Copacabana Palace. Tudo pelo biscoito, disparou ela.

Rayanne mostrou que estava atenta ao conteúdo e rapidamente respondeu Sylvia:

Que vergonha uma senhora da sua idade se prestar a um papelão desses. Eu te perdoo, espero que você se perdoe. Também para se libertar dessa prisão de consciência. Pois deve ser muito difícil conviver com o fato de ter sido mentirosa, dissimulada e ladra. Pois esse foi o motivo de ter te largado, pois roubava dos meus cachês e você não aceita isso até hoje. Espero que se perdoe para deixar de me amar tanto e viver sua vida livre de mentiras. Ah, e como você gosta, biscoitinhos para você comer.

Eita! Vale pontuar que Victor Pecoraro admitiu que traiu sua esposa com Rayanne Morais.