Após curtir retiro espiritual com Wanessa, Dado Dolabella comemora aniversário com reflexão: Acredite no seu coração

20/07/2022 | 14:10



Se segure aí, porque tem novidades quentinhas sobre Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Os dois foram vistos juntinhos curtindo um retiro espiritual, e agora que o nome deles ta cada vez mais em alta, resolveram voltar a se seguir nas redes sociais. Será que o próximo passo será assumir o relacionamento?

Isso ainda não sabemos! Mas, enquanto isso, nesta quarta-feira, dia 20, Dado está completando 42 anos de idade. E, para comemorar, ele compartilhou um texto reflexivo nas redes sociais.

Momento muito especial que aconteceu essa semana que escolhi pra celebrar hoje, 42 voltas ao redor do Sol. Muita gratidão por tanto carinho e amor que tenho recebido nos últimos dias, bem intensos por sinal. Por isso, resolvi compartilhar esse aprendizado: cuidado gente! A mente, mente! Acredite no seu coração, ele sim sabe o melhor caminho. Ele pode ter voltas, pode ser o mais difícil, mas só no coração tem a força da verdade. Da fonte. Da vontade. Que vai trazer a felicidade? pode demorar, pode doer, mas ela vem. Assim como as mulheres e os pretos merecem romper essa cultura opressora, todo oprimido merece e vai conquistar sua equidade ainda nesse plano. Os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens, Alice Walker. O mundo vai ser vegano.

Por falar em veganismo, segundo informações do jornal Extra, Wanessa está empenhada em adotar esse estilo de vida, e deixar de vez as carnes e os derivados.

Os rumores de que Wanessa e Dado estariam juntos começaram assim que ela terminou seu casamento com Marcus Buaiz. Os dois tiveram um relacionamento de 17 anos e são pais de dois filhos.