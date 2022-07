Superdigital e Sim se unem para nova linha de crédito com garantia de veículo

20/07/2022 | 14:05



A fintech Superdigital, do Santander Brasil, passa a oferecer crédito com garantia de veículo em uma parceria com a Sim, que também pertence ao conglomerado e é especializada em crédito. O produto tem juros a partir de 1,82% ao mês e chances de aprovação duas vezes maiores, segundo a empresa, uma vez que o automóvel entra como garantia.

O empréstimo está disponível apenas para clientes com conta na Superdigital, e oferece limite de até 90% do valor do carro, limitado a R$ 150 mil. O pagamento é feito em até 60 meses, e os juros podem ser até 40% menores que os de uma linha de crédito pessoal. O crédito em conta acontece em até três dias úteis.

Há algumas regras para que o automóvel seja utilizado como garantia. O bem precisa estar quitado, regularizado e ter no máximo 15 anos de fabricação. Além disso, precisa estar em nome da pessoa que solicitar o empréstimo.

A ideia é oferecer um produto acessível a clientes da classe C, em especial. "Desta forma, contribuímos com o orçamento das famílias brasileiras, já que uma parte dos clientes da Superdigital tem alguma dificuldade de acesso a crédito", diz Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil.

Márcio Giovannini, CEO da Sim, afirma que a linha tem adesão rápida. "Essa parceria é primordial para alcançarmos o nosso compromisso de facilitar o acesso ao crédito de toda população", comenta.