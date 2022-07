Promoção de Inverno da PS Store oferece jogos com até 90% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/07/2022 | 13:55



A PlayStation começa hoje (20) a Promoção de Inverno da PS Store, que oferece uma variedade de títulos com até 90% de desconto. Na lista, encontram-se desde franquias famosas, como God of War, GTA e Assassin’s Creed, até jogos indies. Todos estarão com preços especiais até 17 de agosto.

Confira alguns preços especiais da Promoção de Inverno da PS Store – para ver a lista completa, clique aqui:

É válido destacar que, em 3 de agosto, novos games serão adicionais à oferta.