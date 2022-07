Itália: líder diz que Liga Norte só seguirá na coalizão Sem Movimento 5 Estrelas

20/07/2022 | 13:12



O líder do partido italiano Liga Norte, Matteo Salvini, disse que a centro-direita do governo está disponível para um "novo pacto", com uma coalizão ainda liderada por Mario Draghi, desde que sem a participação do Movimento 5 Estrelas e "profundamente renovado".

Em comunicado nesta quarta-feira, 20, Salvini afirmou que seu partido continuará a dar sua contribuição para resolver os problemas italianos sob um novo governo.

"Como corretamente notou o presidente do Conselho dos Ministros Mario Draghi ao longo de seu discurso, a decisão do Movimento 5 Estrelas quebrou o 'pacto de confiança' que era a base do governo de unidade nacional, que também enfrentou - com sucesso e começou com a nossa fiel contribuição - graves emergências e deu início a um precioso trabalho sobre o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR)", escreveu Salvini.