Morador de Diadema morre após salto de paraquedas em Boituva

20/07/2022 | 12:58



Andrius Jamaico Pantaleao, de 38 anos, empresário de Diadema, morreu na última terça-feira (20) após saltar de paraquedas e cair sobre o telhado de uma casa, em Boituva, no interior de São Paulo. Ele era aluno de paraquedismo e, segundo informações da Polícia Civil, estava com a documentação necessária para realizar o salto.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), um colega de trabalho de Andrius disse ter visto o acidente. Segundo ele, o paraquedas não abriu. A morte de paraquedista foi registrada como suspeita na Delegacia de Boituva. Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalista) e ao IML (Instituto Médico Legal).

A Prefeitura de Boituva enviou técnicos para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros, da PM e da perícia no local. "Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos pela triste notícia do falecimento do esportista."

Uellinton Mendes, presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo, que fica em Boituva, também se pronunciou sobre o caso. O presidente afirmou que acompanha o caso, além de informar que o chefe do Comitê de Instrução e Segurança do CNP (Centro Nacional de Paraquedismo), Marcelo Juliano Longo, esteve no local apurando a possível falha no equipamento no momento da queda.

"A Confederação Brasileira de Paraquedismo irá disponibilizar um técnico para elaborar um relatório sobre as causas do acidente", afirmou Uellinton. O CNP realiza, em média, 10 mil saltos por mês, e possui mais de 15 escolas de paraquedismo no local.

O corpo Audrius foi enterrado na manhã desta quarta-feira (20), no Cemitério Jardim Vale da Paz, na avenida dos Pereiras, no bairro Eldorado, em Diadema.