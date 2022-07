Museu da Broadway anuncia data de inauguração

Redação

O Museu da Broadway, uma das novidades mais aguardadas em Nova York (EUA) este ano, anunciou que abrirá as portas ao público em 15 de novembro. Os ingressos já podem ser comprados por meio do site oficial a partir de US$ 39 (uma parte do valor de cada bilhete será doado para a Broadway Cares/Equity Fights AIDS, entidade nova-iorquina sem fins lucrativos que levanta fundos para causas relacionadas à AIDS nos Estados Unidos.

As cofundadoras do complexo, Julie Boardman e Diane Nicoletti, contam que o Museu da Broadway – que ficará no número 145 West da 45th Street, no coração da Times Square – incluirá exposições e experiências imersivas e interativas em meio aos cenários, figurinos, adereços, fotos raras, vídeos e canções de produções clássicas, como The Ziegfeld Follies, Oklahoma!, O Mágico de Oz, Ain’t Misbehavin’ e Rent. Será uma homenagem a mais de 500 espetáculos individuais datados do século 18 até a atualidade.

Uma equipe experiente e que conhece profundamente a esfera teatral e a Broadway está ajudando esse ambicioso projeto a ganhar vida, e o time de curadores especializados do Museu da Broadway é liderado por Ben West (historiador e curador residente, responsável pela linha do tempo da Broadway e pelas exposições especiais).

Também estão na linha de frente Jennifer Ashley Tepper (curadora da parte de edifícios históricos), John Kenrick (curador dedicado aos musicais que mudaram a história do segmento), Faye Armon-Troncoso (decoradora de cenários e supervisora de adereços, à frente da exposição Making Of de um Espetáculo da Broadway), Lisa Zinni (curadora de figurinos e adereços) e Michael McDonald (gerente de ativos históricos).

