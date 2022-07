Revolução de 32. Uma história de 90 anos. Espalha-se a Cruz Azul. A bandeira paulista na Oliveira Lima.

Ademir Medici



Em despacho com datas de 18 e 20 de julho de 1932, o correspondente do Município de São Bernardo – nome do Grande ABC à época – descrevia a mobilização dos vários distritos.

São Bernardo, município essencialmente fabril, não descurou e nem descura do máximo problema da atualidade, levando entusiasticamente a sua contribuição para a vitória dos princípios legais.

Em todos os distritos continua intenso o movimento de solidariedade às hostes que se levantaram pela reconstitucionalização do Brasil.

Na Vila de São Bernardo, sede do município, a Sociedade Italiana ofereceu os seus salões para a diretoria da Cruz Azul, que os transformou em oficinas de costura. Senhoras e senhoritas ali passam o dia e parte da noite confeccionando uniformes aos voluntários que seguem para a Capital.

Em Santo André, a Cruz Azul está instalada no Clube de Xadrez, na Rua Coronel Oliveira Lima.

Em São Caetano não tem sido menos eficiente a ação dessa instituição de filantropia: a Cruz Azul.

Em Ribeirão Pires, a Cruz Azul, recém-criada, leva aos voluntários cigarros e doces, em nome das madrinhas dos que partiram para a defesa dos ideais do Brasil.

SANTO ANDRÉ. A bandeira paulista no terraço do Clube de Xadrez, em plena Rua Coronel Oliveira Lima: no chão ainda é visto os trilhos do trenzinho dos Pujol que interligava o distrito à sede na Vila de São Bernardo



CINEMA DO GRANDE ABC

Prossegue, hoje e amanhã, a série “Sete Cidades e uma Vila Inglesa”, com oito filmes rodados no Grande ABC e que formarão um longa-metragem.

A realização é do Ateliê Fílmico e Difilme Digital. Os dois filmes anteriores foram exibidos em Santo André e São Bernardo. Agora, São Caetano e Rio Grande da Serra. Na semana que vem, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Paranapiacaba.

Jamais o cinema da região assistiu a uma programação em sequência como esta, cidade a cidade. Prestigiem. É de graça.



EM CARTAZ



SÃO CAETANO

Terceiro capítulo

Hoje, dia 23 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro da Estação Jovem

Endereço: Rua Serafim Constantino, s/n

RIO GRANDE DA SERRA

Quarto capítulo

Amanhã, dia 24 (domingo)

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal Rio Grande da Serra

Endereço: Av. Dom Pedro I, 439 – Centro



RIO GRANDE DA SERRA. Carlos Deniggro e Marisa Maínarte em cena de Entre Linhas: amanhã no Teatro Municipal

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 23 de julho de 1972 – ano 15, edição 1901

MANCHETE – Geraldo é o candidato de Pinotti. Através de telefonema à Rádio Diário do Grande ABC, o prefeito Aldino Pinotti, de São Bernardo, anunciou oficialmente na noite de ontem (22-7-1972) o lançamento da candidatura de Geraldo Faria Rodrigues (seu vice-prefeito) à sucessão municipal.



NAS ONDAS DO RÁDIO

Nelson Gonçalves. Em qualquer situação.

Texto: Milton Parron

Escolhi para o “Memória” deste final de semana um show incrível de Nelson Gonçalves apresentado no Palácio dos Esportes, em Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 1977.

Por causa das costumeiras e estúpidas rivalidades entre radialistas concorrentes, espalhou-se o boato de que Nelson não viria mais.

Além da ausência quase total de público, também em cima da hora o regional contratado decidiu não comparecer. Conclusão, Nelson cumpriu o contrato e quando já estava no palco não tinha quem o acompanhasse. Deu-se uma das cenas mais bizarras de toda a história do surreal mundo artístico.

Durante duas horas Nelson cantou acompanhado por um violão desafinado, um violonista emocionado por ser fã do cantor, até que foram buscar outro músico em sua própria casa e que tinha uma semelhança com o primeiro, isto é, também desafinava um bocado. Vale a pena ouvir

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Nelson Gonçalves. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol, amanhã, às 7h, e no podcast da emissora.



Memórias Musicais

Uma homenagem ao publicitário José Carlos Pereira, que fez carreira no Diário do Grande ABC e hoje tem programa na Rádio ABC.

Lúcio Alves, ontem; Gal Gosta, depois, interpretam “Estrada do Sol”, composição de Tom Jobim e Dolores Duran.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).



