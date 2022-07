Italianidade. Um livro para a memória do Grande ABC. Mais de mil páginas de informações. Ilustrações inéditas, empolgantes.

Ademir Medici

Escreve Rosana, em mensagem à página Memória:

Descobri no livro várias famílias do ABC, inclusive encontrei foto de meus bisavós e tataravó.

É uma pesquisa longa e a mais aprofundada das que conheço.

Recebi o arquivo de Maria Yara Silva Garbim. A mãe dela, Lourdes, é irmã de meu avô Silvio Banharoli. Nosso sobrenome, como muitos, sofreu alterações de registro: Bagnariol, Bagnariolli...

Quando do recebimento, enviei arquivo para o Museu de Santo André, na tentativa de compra para o acervo, mas não vingou. Sugeri, inclusive, escambo entre Brasil/ Santo André x Itália, sem sucesso.

Eu fiz contato com o autor e também com a biblioteca da cidade italiana que produziu o livro (città di Portogruaro). O livro é bem caro. Não pude adquiri-lo. Que você tenha mais sorte com alguma entidade.

REGISTROS DA MEMÓRIA

O livro focaliza vários estados brasileiros e países. Na página 990 está um mapa do Estado de São Paulo de 1927, onde aparece São Bernardo (hoje Grande ABC), entre a Capital, Santos e Mogi das Cruzes, descortinando-se a Serra de Paranapiacaba.

Os autores recolheram imagens fotográficas antigas de cidades como Batatais, Caconde, Campinas, Marília, Mococa, Rio das Pedras, São Carlos, São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro, Santos e Torrinha.

Amilcar Barbuy, ídolo do Corinthians, está na página 1001, envergando a camiseta da Seleção Brasileira.

Entre as famílias com sobrenomes que têm familiaridade com o Grande ABC aparecem: Angeli, Armellin, Artico, Bassetto, Basso, Battistela, Battistin, Bergamasco, Berti, Bianchin, Bonetti, Bozzato, Bravin, Camolese, Dalto, de Marco, Fabbretto, Fabria, Furlanetto, Lucchese Lorenzon, Mantovani, Mattiuz, Milanese, Moretto, Moro, Padovese, Pascotto, Petransan, Piccolo, Rossi, Segatto, Tesolin, Versolatto, Zanin, Zanon, Zanutto.

Crédito da foto 1 – Divulgação: Rosana Banharoli

DESCOBERTA. A família de Rosana com a legenda em italiano: “Na imagem, meu avô, pai de meu pai, Alfeo Banharoli, é a criança de camisolão, no colo”

O Grande ABC em filmes.

Hoje, São Bernardo.

Amanhã, São Caetano.

Começa a exibição em série de filmes rodados há dois anos no Grande ABC por jovens produtores do Ateliê Fílmico e Difilme Digital. São oito episódios de ficção que complementam o filme de longa-metragem.

Hoje a estreia em São Bernardo, focalizando as atrizes de ouro da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

Amanhã será a vez de Santo André assistir, em primeira mão, “Pequena Rapsódia”, com direção de Mário Dalcendio.

A série “Sete Cidades e uma Vila Inglesa” tem a produção executiva de Alcilene Evangelista, Diaulas Ullysses e Diomédio Piskator.

Para cada uma das sete cidades, mais Paranapiacaba, um filme, com técnicos e artistas do Grande ABC e São Paulo. A série irá até o final do mês, sempre com divulgação aqui em “Memória”. A entrada é franca para os oito filmes.



EM CARTAZ

SÃO BERNARDO

Primeiro capítulo

Hoje, dia 21 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Elis Regina

Endereço: Av. João Firmino, 900 – Assunção

SANTO ANDRÉ

Segundo capítulo

Amanhã, dia 22 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Cine-Teatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro

Crédito da foto 2 – Soll Domingues (divulgação)

SANTO ANDRÉ. Solange Moreno e Mauro Grilo em cena do filme Pequena Rapsódia: amanhã, no Carlos Gomes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 21 de julho de 1972 – ano 15, edição 1899

ESPECIAL – Submundo do lixo.

No “lixão” da Vila do Tanque, em São Bernardo, muitas pessoas sobrevivem catando trapos, latas, calçados velhos e fragmentos de material de construção.

Os trapos são transformados em roupinhas para os filhos; garotos vendem as latas; os materiais são utilizados nos barracos.



REVOLUÇÃO DE 32



12º dia: 20 de julho

Em todas as frentes é favorável a situação das forças constitucionalistas.

Todas as forças vivas do Estado e todos os recursos se aplicam na defesa de São Paulo e da Lei.

Atinge a 700 contos a subscrição para Socorros Públicos.

Embates na cidade de Cruzeiro (Vale do Paraíba).

Cf. manchete e notícias do “Estadão”, 21-7-1932.

NO FUTURO GRANDE ABC

De notícia enviada à Imprensa naquele início de revolução:

Ultimamente, na Vila de São Bernardo, em solene sessão realizada no grupo escolar, com o comparecimento de senhoras e senhoritas e sob a presidência do professor Paulo Mont’Serrat, elegeu-se a diretoria da Cruz Azul local.

Diretoria formada: presidente, Dorina Setti; vice-presidente, Maria Nascimento; secretária, Olga Setti; tesoureira, Brasília de Lima; procuradora, Angelina Lazzuri.

Essa diretoria pôs-se imediatamente em ação, tendo obtido, de começo, mais de 500 mil réis de donativos, cuja aplicação será oportunamente noticiada.

SANTOS DO DIA

Lourenço de Brindisi

Santa Praxedes

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boa Esperança do Sul. Em 21 de julho de 1898 torna-se município, se emancipando de Araraquara.

Pelo Brasil, hoje é o aniversário de Brasileira (Piauí), Campo Limpo de Goiás, Gameleira de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa (em Goiás), Itapecuru Mirim (Maranhão), Nova Mamoré (Romdônia) e Pombal (Paraíba).

