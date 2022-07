Londrina vence o Sampaio Corrêa no reencontro com a torcida no Café

19/07/2022 | 21:25



Após fazer três jogos longe de casa, o Londrina reencontrou sua torcida na noite desta terça-feira e fez a lição de casa: venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, pela 19.ª rodada da Série B, a última do primeiro turno.

O Londrina tinha vencido a Chapecoense por 3 a 0, perdido para o Sport por 2 a 0 e, por último, empatado sem gols com o Ituano fora de casa. Nesta terça, reencontrou a vitória graças ao gol de falta de Caprini no primeiro tempo. Dos últimos 13 jogos como mandante, o time paranaense só perdeu uma e tem agora oito vitórias. O Londrina ainda perdeu um pênalti, cobrado por Flávio e defendido por Gabriel Batista, nos descontos do segundo tempo.

Com o resultado, o Londrina ultrapassa o próprio Sampaio Corrêa na tabela de classificação e sobe para a sétima posição, com 26 pontos. O Sampaio Corrêa, com um ponto a menos (25), está na oitava posição. O time maranhense vinha de duas vitórias seguidas.

Mesmo jogando fora de casa, o Sampaio Corrêa controlou as ações da partida no início. O Londrina apresentava dificuldade em chegar na frente e fazia isso apenas em bolas alçadas na área. E foi assim que criou a primeira boa chance de gol, aos 22 minutos, quando Jhonny cruzou rasteiro da direita para Gabriel Santos bater de primeira para a boa defesa de Gabriel Batista.

Depois dos 20 minutos, o time da casa esteve melhor em campo e conseguiu abrir o marcador aos 24 minutos. Do lado esquerdo, Caprini bateu falta fechada e surpreendeu o goleiro Gabriel Batista colocando o Londrina em vantagem.

O visitante adiantou as linhas e criou boas chances de empate no começo do segundo tempo. A entrada de Nadson, no intervalo no lugar de Pedro, deu outra dinâmica ao time maranhense. Aos oito minutos, o meia bateu e exigiu boa defesa de Matheus Nogueira. Dois minutos depois, Nadson cruzou e Gabriel Poveda finalizou para a defesa do goleiro do Londrina.

Embora tenha sido dominado, o Londrina quando chegou ao ataque quase marcou o segundo gol. Aos 22 minutos, Caprini aproveitou rebote dentro da área e mandou de primeira por cima do gol, levando o perigo. Aos 25 minutos, Gustavo Vilar teve a chance do empate após cruzamento de Gegê, mas perdeu a oportunidade, mesmo sem marcação.

No final, o Sampaio Corrêa ainda pressionou, mas foi o Londrina quem teve a chance de marcar. Aos 45 minutos, Matheus Lucas invadiu a área pela direita e foi derrubado por Joécio, cometendo o pênalti. Na cobrança, Flávio bateu e Gabriel Batista defendeu, evitando um placar maior.

O Londrina joga no próximo sábado (23), diante do Náutico, no Estádio Aflitos, em Recife (PE). O Sampaio Corrêa volta para casa e joga um dia antes, no sábado, contra o Sport, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

LONDRINA - Matheus Nogueira; Samuel Santos (Denílson), Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê (Eltinho) e Caprini (Mirandinha); Douglas Coutinho (Mandaca) e Gabriel Santos (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista.

SAMPAIO CORRÊA - Gabriel Batista; Pedro (Nadson), Gabriel Furtado, Joécio e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira, Renatinho (Andrey) e Lucas Araújo; Gabriel Poveda e Ygor Catatau (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

GOL - Carpini, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Saimon e Jhonny Lucas (Londrina). Pará (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 34.240,00.

PÚBLICO - 772 pagantes (875 total)

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).