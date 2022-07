Meia Elvis tem situação regularizada e fica à disposição da Ponte Preta

19/07/2022 | 20:15



A Ponte Preta correu contra o tempo, mas só conseguiu registrar mais um reforço nesta terça-feira. O meia Elvis, que estava livre no mercado após rescindir com o Goiás, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia de 31 anos está livre no mercado desde o começo do mês, quando pediu para deixar o Goiás, mesmo sendo titular. Pega de surpresa, a diretoria esmeraldina acabou rescindindo o contrato. Além do Goiás, Elvis tem passagens por Criciúma, Cuiabá, Oeste, CRB, Red Bull Brasil, Figueirense, Botafogo, Tombense, América-MG e Paraná.

A Ponte Preta também tentou regularizar o atacante uruguaio Leandro Barcia, ex-Atlético-GO, mas não conseguiu. O jogador tem seus direitos ligados ao Rentistas, do Uruguai, mas a Associação Uruguaia de Futebol não abriu na segunda-feira por conta de um feriado e só começou a operar às 14h de Brasília desta terça-feira, o que atrasou o envio dos documentos necessários.

A Ponte Preta vem de empate contra o Criciúma, por 1 a 1, e aparece na 16ª colocação, com 19 pontos. Volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, quando enfrenta o Náutico, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 19ª e última rodada do primeiro turno.