Filho de Faustão mostra aniversário de 34 anos de idade da namorada, Schynaider, em Ibiza

16/07/2022 | 14:11



Parabéns, Schynaider Moura! Na última quinta-feira, dia 15, a namorada de João Silva, filho de Faustão, completou mais um ano de vida e em grande estilo.

Através das redes sociais, o casal compartilhou alguns registros e um vídeo da comemoração que ocorreu em Ibiza.

Começando as celebrações do meu aniversário!!! No meu lugar favorito do mundo!!, escreveu a aniversariante na legenda da publicação.

Em outra publicação, João e Schynaider apareceram ao lado do ex-jogador de futebol, Ronaldo:

Schyna?s bday!, escreveu o filho do Faustão.