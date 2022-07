Carol Castro comemora nova fase amorosa: - Estou me permitindo viver isso

16/07/2022 | 14:11



O amor está no ar! Carol Castro abriu o coração em entrevista para a Marie Claire, publicada neste sábado, dia 16. Na conversa a atriz falou sobre seu atual relacionamento com Marcos Rohrig, que conheceu durante as gravações do filme Férias Trocadas, e as dificuldades recentes que enfrentou.

- Me surpreendeu completamente. Eu estava vivendo uma situação muito difícil de vida, meu pai tinha sofrido um acidente, eu passei o meu aniversário trabalhando na Colômbia com uma preocupação familiar muito forte. Eu sou quase chefe de família, estava muito pesado.

A artista que está brilhando em Maldivas, da Netflix, contou que não está colocando barreiras no amor:

- Simplesmente teve um match absurdo. Estou me permitindo viver isso e não escondendo também, acho que não precisa. Está muito bacana, uma parceria de vida que eu nunca tive. Muito especial, de verdade.

Sua carreira também vai de vento em popa, recentemente Carol estreou em duas séries de streamings, com personagens bem diferentes. A artista explicou que gosta de mostrar o leque de sua atuação e diz que para sua profissão isso é muito precioso.