Casada há 25 anos com Leonardo, Poliana Rocha reflete sobre monotonia na relação: É comum

16/07/2022 | 14:11



Poliana Rocha tirou um tempo na sua agenda e abriu a famosa caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Casada há 25 anos com o cantor Leonardo, a influenciadora aconselhou uma internauta sobre relacionamento.

Na caixinha, a seguidora comentou que estava desmotivada com a sua relação. Sem rodeios, Poliana garantiu que pode ser apenas uma fase e deu sugestões do que pode ser feito.

Paciência. Pode ser só uma fase! Depois de um certo tempo de namoro, é comum os casais passarem por situações que fazem com que a relação se torne um pouco monótona. Façam programas a sós no final de semana. Valorize os momentos individuais: todo o relacionamento precisa de um pouco de individualidade, escreveu.

Em seguida, Poliana garantiu que um dos grandes problemas entre os casais é a falta de comunicação:

Um dos principais problemas em um relacionamento é a falta de comunicação entre o casal. Selecione um tempo para conversarem mais sobre cada um, expor os pensamentos, ideias e planos. Isso conta muito no desempenho do casal e no bom relacionamento, encerrou.