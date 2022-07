Ketleyn Quadros e Daniel Cargnin conquistam bronze no Grand Prix de judô

16/07/2022 | 14:03



O Brasil conquistou duas medalhas na manhã deste sábado nas finais do Grand Prix de Zagreb, na Croácia. Ketleyn Quadros conseguiu vaga na disputa do bronze e foi a primeira a garantir medalha com vitória sobre a israelense Gili Sharir. A outra medalha de bronze ficou com Daniel Cargnin, que venceu o duelo brasileiro com Pedro Medeiros. Guilherme Schimidt também foi para a disputa do bronze, mas foi derrotado por decisão da arbitragem.

O Brasil veio para o segundo dia do Grand Prix de Zagreb com oito atletas na disputa: Ketleyn Quadros e Tamires Crude nos 63kg; Luana Carvalho e Maria Portela nos 70kg; Pedro Medeiros e Daniel Cargnin nos 73kg; e Guilherme Schimidt e Vinícius Panini nos 81kg.

Metade deles, Pedro, Daniel, Guilherme e Ketleyn, avançaram para a disputa do bronze. Ketleyn foi a primeira a disputar a medalha e confirmou o bronze para o Brasil diante da israelense Gili Sharir. A canadense Catherine Beauchemin-Pinard, que venceu a brasileira na semifinal, ficou com o ouro. A prata ficou com a venezuelana Anriquelis Barrios.

Um ano após ganhar medalha olímpica em Tóquio, Daniel Cargnin voltou a conquistar uma medalha no Circuito Mundial. O brasileiro derrotou o compatriota Pedro Medeiros para garantir o bronze e sua primeira medalha na nova categoria de 73kg. O ouro ficou com o italiano Manuel Lombardo, que venceu o cubano Magdiel Estrada na final.

Guilherme Schmidt foi o último brasileiro nas disputas e não conseguiu fechar a competição com medalha. O brasileiro perdeu para o georgiano Tato Grigalashvili, número 1 do mundo. Guilherme foi superado no golden score por hansokumake.

A seleção brasileira de judô competirá novamente neste domingo no último dia do Grand Prix de Zagred; Giovana Santos (+78kg), Mayra Aguiar (78kg), Luanh Rodrigues (90kg), André Humberto (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva (+100kg) serão os representantes brasileiros. As disputas começar a partir das 5h.