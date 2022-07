Livro revela que Príncipe Harry estava nervoso em funeral do avô por conta de falas polêmicas

16/07/2022 | 12:11



A aparição de Príncipe Harry no funeral de seu avô em abril deste ano foi muito analisada por diversos veículos da mídia, mas o que o autor Tom Bower revelou em entrevista ao jornal Express, publicado neste sábado, dia 16, é que o jovem estava nervoso.

No livro Revenge, o escritor explicou que o comportamento do neto de Rainha Elizabeth II mostrava tensão. O motivo? O ruivo havia feito comentários polêmicos sobre sua família.

Em maio, aproximadamente um mês após a morte de Príncipe Phillip, o documentário The Me You Can't See reuniu as falas de várias celebridades e o marido de Meghan Markle criticou a monarquia em sua declaração, indicando que os membros da realeza não ligam para a saúde mental.

- Eu vi o modelo de negócios e vi como tudo isso funciona e eu não quero fazer parte disso. É o trabalho certo? Sorria e aguente.

No livro, Bower ainda explica que a realeza não gostou do discurso do ex-membro, que expôs até mesmo o irmão, Príncipe William. Eita!