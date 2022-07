Fundo entrega doações para refugiados do Afeganistão

Da Redação



16/07/2022



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Fundo Social de Solidariedade, entregou ontem 20 cobertores, 20 cestas básicas e 120 quilos de hortifrúti à ONG (Organização Não- Governamental) Aprisco. Os donativos vão beneficiar 30 pessoas que estão refugiadas e que saíram do Afeganistão depois de o Talibã tomar o poder no país.

"As pessoas que estão aqui sofreram muito com os conflitos e hoje estão recebendo todo o apoio da ONG e do Fundo Social, para que atravessem bem esse momento de dificuldade", disse a primeira-dama, Lígia Volpi.

A ONG Aprisco foi selecionada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para abrigar, no Grande ABC, alguns refugiados afegãos. "Quero agradecer ao Fundo Social por nos ajudar com essa doação", disse o presidente da ONG, Edson Carvalho.

O Talibã, grupo fundamentalista, surgiu em 1994 e governou o país entre 1996 e 2001 de maneira autocrática. O último ano de governo ocorreu com a chegada de tropas do Exército dos Estados Unidos, quando eclodiu a Guera do Afeganistão, em outubro de 2001.

A invasão ocorreu um mês depois dos ataques terroristas nos Estados Unidos ­ quando as duas torres do World Trade Center foram alvos de aviões sequestrados por terroristas ligados ao fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden.

A ocupação do país ocorreu durante os governos de George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Joe Biden, atual presidente norte-americano, determinou a retidada das tropas em 2021, o que foi determinante para os extremistas voltarem ao poder no Afeganistão.