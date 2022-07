Confira as próximas pesquisas para presidente e para governo de SP, RJ e MG

13/07/2022 | 11:47



A realização de pesquisas de opinião pública relativas às eleições deste ano segue os parâmetros da Justiça Eleitoral, que fornece um código de registro para catalogar cada levantamento. Elas dão pistas sobre a trajetória das campanhas dos pré-candidatos e ajudam a rascunhar um panorama do pleito de outubro. Geralmente, as pesquisas são contratadas por empresas privadas, como portais, jornais e agentes do mercado, e feitas por institutos de análise estatística.

Segundo as regras da Justiça Eleitoral, as pesquisas de intenção de voto para presidente e governadores devem ser registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em até cinco dias antes da divulgação dos resultados. Desse modo, é possível ter uma pista sobre quais levantamentos sairão nos próximos dias, de acordo com os últimos registros feitos no site da Corte eleitoral.

Para este levantamento, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.

A lista inclui as três pesquisas mais recentes para presidente e para os governos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Note que, segundo os parâmetros do TSE, somente as que foram catalogadas nos últimos cinco dias devem ser inéditas. Confira:

Presidente

Instituto: Ideia | Data de registro: 12 de julho (BR-03793/2022)

Instituto: Quaest | Data de registro: 11 de julho (BR-04749/2022)

Instituto: Paraná Pesquisas | Data de registro: 10 de julho (BR-03182/2022)

Governo de São Paulo

Instituto: Real Time Big Data | Data de registro: 5 de julho (SP-05804/2022)

Instituto: Quaest | Data de registro: 1 de julho (SP-05318/2022)

Instituto: Paraná Pesquisas | Data de registro: 27 de junho (SP-08345/2022)

Governo do Rio de Janeiro

Instituto: Quaest | Data de registro: 8 de julho (RJ-05160/2022)

Instituto: Datafolha | Data de registro: 24 de junho (RJ-00260/2022)

Instituto: Real Time Big Data | Data de registro: 23 de junho (RJ-00922/2022)

Governo de Minas Gerais

Instituto: Paraná Pesquisas | Data de registro: 9 de julho (MG-06063/2022)

Instituto: Ideia | Data de registro: 6 de julho (MG-06685/2022)

Instituto: Quaest | Data de registro: 2 de julho (MG-00322/2022)