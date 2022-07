Dia do Rock: 15 grandes vocalistas do rock e metal de todos os tempos

13/07/2022 | 11:43



O 13 de julho foi escolhido para comemorar o Dia Mundial do Rock não por acaso, claro que o ritmo vem de bem antes, mas por ter sido nessa data a realização, e 1985, do Live Aid. Organizado pelo cantor irlandês Bob Geldof, o festival reuniu alguns dos maiores nomes da música mundial no período. Mas era mais que um evento musical, o objetivo principal foi arrecadar fundos para ajudar o combate à fome no continente africano.

O icônico Live Aid foi uma empreitada ambiciosa: dois festivais em estádios lotados, um no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia, EUA, e o outro no lendário Wembley Stadium, em Londres, Inglaterra. Para se ter uma ideia do alcance do festival, além dos cerca de 80 mil espectadores em cada, havia uma plateia estimada em 2 bilhões de pessoas pelo mundo inteiro assistindo aos concertos pela televisão.

Para lembrar o Dia do Rock, selecionamos 15 nomes de grandes vocalistas do gênero, confira a seguir.

Freddie Mercury

Considerado o vocalista definitivo do rock, com igual perfeição cantava outros gêneros como hard rock, heavy metal, soul, blues, jazz, pop, ópera. O intérprete perfeito. Mercury morreu em 1991.

Glenn Hughes

Esse britânico é o mais soul dos vocalistas de rock. À frente do Deep Purple, sua voz tem tessitura e extensão invejável e sua respiração diafragmática é perfeita, graças ao trompete que aprendeu a tocar quando criança.

Ozzy Osbourne

Um grande frontman, o príncipe das trevas é um show à parte. Sua voz chorosa e potente foi um dos pilares na formação do heavy metal, com o Black Sabbath. Engraçado, com sua voz característica, suas boas músicas e sua atitude muito rocknroll, ele é Ozzy e isso é mais do que suficiente.

David Coverdale

Sex appeal, voz rouca e grande alcance vocal nas notas agudas fizeram do britânico, tanto no Deep Purple quanto no Whitesnake, um dos vocalistas mais cultuados de todos os tempos.

Chris Cornell

Morto em 18 de maio de 2017, aos 52 anos, Chris Cornell deixou um legado extraordinário tanto no Audioslave, no Soundgarden ou na carreira solo. Nascido em Seattle, sempre mostrou ser um excelente vocalista e já foi escolhido como um dos maiores do heavy metal de todos os tempos.

Ronnie James Dio

Um dos maiores nomes da história do metal, Dio com seus vocais precisos e líricos e sua parceria com o Black Sabbath produziu maravilhas como Children of the Sea, Heaven And Hell, The Sign of the Southern Cross, entre muitas outras. Ele morreu em 16 de maio de 2010.

James Hetfield

Depois que Dave Mustaine foi expulso do Metallica, por causa de problemas com drogas e álcool, James, que era guitarrista, assumiu os vocais da banda. Com o tempo, sua voz ficou ainda melhor, além do carisma que ele mostra no palco.

Mike Patton

O californiano do Faith no More é um dos vocalistas mais versáteis da história da música, o que é comprovado pela utilização de grande variedade de estilos e técnicas. Suas influências vão do soul da Motown até a ópera de Pavarotti.

Bruce Dickinson

Mesmo não tendo feito estudos formais, o britânico do Iron Maiden é um vocalista bastante técnico e versátil. Sua voz vai dos rosnados, até as notas mais altas. Outro trunfo: a dicção clara.

Robert Plant

O vocalista britânico do Led Zeppelin é figura vital do hard rock e do heavy metal. Cheia de emoção e personalidade e influenciada por cantores de blues, sua voz é imitada à exaustão por muitos cantores.

Janis Joplin

Considerada a rainha do rock e a maior cantora de blues e soul da sua geração, Janis Joplin morreu em 4 de outubro de 1970, aos 27 anos. Sua voz visceral, áspera, gutural, torna inesquecíveis seus grandes sucessos como Piece of My Heart, Cry Baby, Me and Bobby McGee e Summertime.

Steven Tyler

O demônio dos gritos é um dos muitos apelidos que Steven Tyler ganhou ao longo de sua carreira como vocalista do Aerosmith, em cujos shows ele marca presença por suas acrobacias, performances irreverentes, além das roupas coloridas e brilhantes e do microfone que ele sempre enfeita com lenços de várias cores. Também compositor, este nova-iorquino domina vários instrumentos como flauta, piano, violino.

Tarja Turunen

Tarja é uma cantora lírica, compositora e pianista finlandesa que ficou mundialmente conhecida como vocalista da banda de metal sinfônico Nightwish, entre 1996 e 2005 e segue em atividade solo desde então.

Chester Bennington

Vocalista do Linkin Park morreu no dia 20 de julho de 2017, no dia do aniversário de Chris Cornell, que o mundo da música também perdeu apenas dois meses antes. Chester colocava para fora angústias partilhadas por milhões de adolescentes - foram 70 milhões de discos vendidos pela banda dele, o Linkin Park, ao longo de 17 anos de estrada.

Andre Matos

Reconhecido como um dos maiores vocalistas do metal brasileiro, Andre Matos nasceu em São Paulo em 14 de setembro de 1971, e ficou conhecido pelo seu trabalho à frente das bandas Viper, Angra e Shaman, bem como pelo seu trabalho solo, desenvolvido desde 2006. Estudioso de teclado e piano desde a infância, Matos se graduou em regência orquestral e composição.