BC do Canadá eleva taxa básica de juros em 1,0 pp, para 2,5% ao ano

13/07/2022 | 11:39



O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros (overnight) em 1,0 ponto porcentual, de 1,5% a 2,5% ao ano, nesta quarta-feira, 13. A taxa bancária foi elevada a 2,75% e a taxa de depósitos, a 2,5%.

De acordo com o BC, a inflação no Canadá é mais alta e mais persistente do que o esperado em seu relatório de política monetária de abril e provavelmente permanecerá em torno de 8% nos próximos meses. "Embora fatores globais, como a guerra na Ucrânia e as interrupções contínuas de fornecimento, tenham sido os maiores impulsionadores, as pressões domésticas sobre os preços devido ao excesso de demanda estão se tornando mais proeminentes", diz o comunicado.

O BoC informou ainda que continua dando sequência à política de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), iniciada em abril.

No comunicado, a autoridade monetária canadense estima que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido cerca de 4% no segundo trimestre. "Espera-se que o crescimento desacelere para cerca de 2% no terceiro trimestre, à medida que o crescimento do consumo se modera e a atividade do mercado imobiliário recua após uma força insustentável durante a pandemia", ressalta.