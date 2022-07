TV Globo anuncia exibição de 'This is Us' a partir de novembro

13/07/2022 | 11:39



A TV Globo anunciou que vai exibir a série norte-americana This is Us a partir de novembro deste ano. A produção entrará na programação noturna e será transmitida após Travessia, nova novela das 21h que substituirá Pantanal.

This is Us acompanha a história e o cotidiano da família Person ao longo das décadas. Ao todo, são seis temporadas e a Globo exibirá a primeira delas, que foi indicada a 11 Emmys.

Com a estreia da série, haverá uma mudança na grade da emissora e a nova temporada o reality show gastronômico Mestre do Sabor não será mais exibida este ano.