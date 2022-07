Marcos Palmeira será homenageado no 50° Festival de Cinema de Gramado com Troféu Oscarito

13/07/2022 | 11:10



O 50º Festival de Cinema de Gramado anunciou na noite da última terça-feira, dia 12, que Marcos Palmeira será o grande homenageado deste ano. O ator esteve presente no evento de lançamento no Rio de Janeiro e celebrou a conquista ao lado de outros artistas, como Tarcísio Filho. Palmeira irá a Gramado para receber pessoalmente o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria do festival, entre os dias 12 a 20 de agosto. Chique, né?!

A conversa dos atores foi regada à champanhe e muito bom-humor. Inclusive, a organização também anunciou os cinco filmes que compõem a mostra competitiva de Longas-Metragens Documentais, que neste festival serão exibidos exclusivamente na tela do Canal Brasil e no Globoplay: Ademã -- A Vida e as Notas de Ibrahim Sued; Um Par para Chamar de Meu; Elton Medeiros -- O Sol Nascerá; O Destino está na Origem e Eu Nativo.

O encontro teve como mestre de cerimônias a jornalista Renata Boldrini e reuniu no hotel Prodigy Santos Dumont o vice-prefeito de Gramado, Dira Paes, realizadores, produtores, atores e jornalistas. O festival tem curadoria de Dira Paes, Marcos Santuario e Soledad Villamil. Dira, por sinal, aproveitou para posar ao lado de Marcos Palmeiras.

Entre os convidados, estavam o diretor Zelito Viana, irmão do comediante Chico Anysio e também o cineasta e fundador do Cinema Novo Cacá Diegues.