Mario Frias recebe alta hospitalar e posta clique em família: Foram dias muito difíceis, de dor e de muita agonia

13/07/2022 | 10:11



Está tudo bem! Mario Frias recebeu alta hospitalar na última terça-feira, dia 12, após sofrer um infarto agudo do miocárdio e está sendo muito bem cuidado por sua família. A notícia foi contada pelo próprio em suas redes sociais.

No Feed do Instagram, ele postou uma foto ao lado da esposa, a publicitaria Juliana Frias, e dos filhos. Na legenda, ele agradeceu as orações e falou dos dias difíceis no hospital:

Graças a Deus tive alta hoje. Já estou em casa com minha família. Foram dias muito difíceis, de dor e de muita agonia, começou ele.

E, encerrou:

Agradeço por todas as orações e mensagens ao longo desses dias, sou muito grato por todo o carinho que sempre recebi, por todo apoio e todo cuidado.

Vale pontuar que Mario precisou ser internado no começo do mês de julho:

O senhor Mário Frias foi internado com quadro de infarto agudo do miocárdio na noite de 4/07/2022, segunda-feira. Foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos, informou a equipe.