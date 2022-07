Sydney Sweeney, atriz de Euphoria, cai no choro ao saber de dupla indicação ao Emmy 2022

13/07/2022 | 10:11



Rue... When was this? Os atores de Euphoria estão eufóricos - literalmente! Logo após a organização do Emmy 2022 divulgar na última terça-feira, dia 12, a lista de indicados, parte do elenco da série da HBO Max foi à loucura. Sydney Sweeney, por exemplo, caiu no choro ao saber da dupla indicação na maior premiação norte-americana voltada para programas e profissionais da televisão.

Nas redes sociais, a intérprete de Cassie Howard publicou um vídeo em que aparece dento do carro conversando com a mãe no telefone. Bastante emocionada, liga para a matriarca, que grita:

- Parabéns!

Sweeney está concorrendo nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante de Série Dramática, por Euphoria, e Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie e Filme, por The White Lotus. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Que manhã! Muito obrigada à Television Academy por minhas indicações ao Emmy! É uma honra saber que Olivia e Cassie se conectaram com tantas [pessoas]. Estou tão orgulhosa desses dois programas e grata a todos que fizeram parte deles. Mas o mais importante, mãe, eu amo você, conseguimos isso entre tantos dos altos e baixos!