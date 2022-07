Solteira, Rafaella Santos dá rolê com André Lamoglia e amigos em parque de Madrid, na Espanha

13/07/2022 | 10:10



Será que rola? Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Rafaella Santos está solteira desde que terminou com Gabigol no início deste mês de julho. Segundo o jornal EXTRA, ela não teria perdido tempo e até já flertou com o ator da série Elite, André Lamoglia.

Vale lembrar que o artista de 24 anos de idade parece estar conquistando a atenção de várias famosas e não está sem opções de bocas para beijar. Ainda de acordo com o EXTRA, o galã teria trocado beijos com Jade Picon durante uma festa no Brasil e foi apontado em um possível romance com a atriz Giula Buscacio, com que chegou a visitar um museu em Madrid.

Agora foi a vez de Rafaella Santos se encantar pelos charmes do artista. Ela teria sido vista dando em cima do ator de Iván de Elite durante a comemoração junina realizada por Neymar no mês de junho. Ainda segundo o jornal, os dois teriam se reencontrado durante um rolê na última terça-feira, dia 12.

O passeio aconteceu no Parque Warner, em Madrid, na Espanha, um parque temático cheio de montanhas-russas e brinquedos de filmes produzidos pela Warner. Acompanhados de outros amigos, eles se jogaram de cabeça na diversão durante suas férias e foram clicados em uma foto em grupo postada nos Stories do Instagram. Será que está rolando algo entre eles ou é só amizade?