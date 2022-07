A partir de R$ 1.299: robôs aspiradores da Positivo chegam com controle de voz

Da Redação, com assessoria

13/07/2022



A Positivo Casa Inteligente, braço da Positivo Tecnologia que oferece soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), apresentou seus primeiros smart robôs aspiradores. O anúncio aconteceu durante a Eletrolar Show, feira de eletrodomésticos e eletroeletrônicos realizada em São Paulo (SP).

Os novos Smart Robô Aspirador Wi-Fi e Smart Robô Aspirador Wi-Fi+ prometem oferecer uma experiência completa de limpeza ao usuário, aliando o conforto da automação residencial com a praticidade do acionamento por meio de smartphone ou controle de voz. Os modelos custam R$ 1.299 e R$ 1.499, respectivamente.

Os smart robôs aspiradores da Positivo Casa Inteligente contam com aplicativo próprio, além de compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Ambos têm autonomia de bateria de até 100 minutos de uso contínuo, assim como função 3 em 1, que varre, aspira e passa pano. Possuem também recurso inteligente para que o robô retorne automaticamente à base de carregamento quando estiver sem bateria e, a partir da nova carga, retome o serviço.

Os novos produtos ainda se destacam pela navegação otimizada, pelo design todo branco, e pelo tanque de poeira de 600ml. Têm ainda escovas de limpeza e panos posicionados estrategicamente, filtros HEPA que eliminam partículas que causam alergia, além de sensores com infravermelho, de toque e antiqueda. A partir do aplicativo, os usuários podem programar os robôs para entrarem em ação no momento mais conveniente e até mesmo sincronizar o funcionamento com o de outros produtos inteligentes da marca.

Os diferenciais do Smart Robô Wi-Fi+ ficam por conta dos sensores de movimento aprimorados com giroscópio, que dão mais autonomia ao produto e permitem o acompanhamento da trajetória do aspirador por aplicativo, do maior poder de sucção (2.000 Pa do Wi-Fi+ contra 1.600 Pa do Wi-Fi), e do tanque adicional híbrido (com compartimentos para armazenar água e poeira), que umedece automaticamente o pano embutido no dispositivo. A versão Smart Robô Wi-Fi também poderá ser usada com o tanque de água, que será vendido separadamente pelo app e site da Positivo Casa Inteligente.

Os novos produtos, que estarão à venda na segunda quinzena de julho, poderão ser encontrados nas principais redes varejistas e no site da Positivo Casa Inteligente.