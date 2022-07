Kid Watch: smartwatch para crianças chega ao mercado

Da Redação

A Multilaser anunciou um novo gadget. O Kid Watch é um relógio inteligente com diversas funções voltadas à segurança das crianças.

Com interface intuitiva e pensada para os pequenos, o Kid Watch possui conexão wi-fi e 4G e vem com simcard embarcado, podendo ser conectado a um dispositivo móvel por meio de aplicativo. Assim, pais e filhos desfrutam de várias funções do relógio, que possui um design divertido, com tela curva HD colorida, além de suportar até 1,5m submerso por até 30 minutos.

Kid Watch: funções e diferenciais

Quando conectado ao smartphone dos pais, as crianças podem ter mais liberdade e segurança. Isso porque, pelo Kid Watch, é possível entrar em contato com os filhos por meio de mensagens de voz ou de texto e ainda ligações e vídeo chamadas.

Além disso, o produto acompanha um serviço de geolocalização em tempo real, para que os pais acompanhem os trajetos e garantam que não haverá desvio de caminho. Outra função é pesquisar o histórico de onde a criança percorreu.

A função “perímetro” permite também que os responsáveis delimitem uma área de até 1km e sejam notificados caso a criança ultrapasse.

Por meio do aplicativo, os pais podem ter total visibilidade e gerenciamento dos conteúdos recebidos pela criança no relógio: visualização das fotos, mensagens, vídeos recebidos ou enviados, gerenciamento da lista e grupos de contatos.

O gadget da Multilaser tem a possibilidade de conexão entre os relógios. Assim, os pequenos poderão conectar-se com os colegas que também possuem o Kid Watch e por lá, conversar, brincar com os serviços de geolocalização e tirar e mandar fotos.

A marca trouxe ainda a função “proibido usar em sala de aula” para que, a distância, os pais possam desabilitar o relógio durante as aulas, evitando a distração das crianças.

O Kid Watch é uma opção para pais que querem fazer controle de telas e não entregar um smartphone muito cedo aos filhos. Além disso, é aliado dos pais durante viagens e passeios. A recomendação da marca é que o produto seja utilizado por crianças de 5 a 9 anos. Preço sugerido: R$ 699.