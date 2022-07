Charge - 13 de julho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



13/07/2022 | 09:36



O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa hoje 32 anos desde sua criação. Se por um lado especialistas defendem a importância da legislação para a proteção desta população em todo o País, o número crescente da violação de direitos permanece preocupante e chama a atenção da sociedade para o debate e implementação de novas políticas públicas.

Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos indicam aumento de 79,3% nos registros de violências contra crianças e adolescentes do Grande ABC no comparativo entre o primeiro semestre de 2020, quando foram reportados 2.762 casos, e o mesmo período de 2022, com 4.953 violações registradas nas sete cidades.