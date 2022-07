Raphinha só precisa passar nos exames médicos para ser jogador do Barcelona

13/07/2022 | 09:18



O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, que chegou a um princípio de acordo com o Leeds United para a contratação do brasileiro Raphinha. Para que a negociação seja concretizada, será necessário apenas que o atleta seja aprovado nos exames médicos a serem realizados nos próximos dias.

O clube catalão divulgou em seu site oficial que "Barcelona e o Leeds United chegaram a um acordo de princípio para a transferência de Raphael Dias Belloli, o Raphinha, enquanto se aguarda o exame médico do jogador".

Com isso, o Barcelona vence a disputa com Chelsea e Arsenal, que também revelaram desejo em ter o atleta. O valor da transação poderá atingir 60 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões pelo câmbio atual).

Raphinha, de 25 anos, deverá ser um dos convocados pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar no fim do ano. O atacante, que teve início de carreira no Avaí, foi para Vitória Guimarães, de Portugal, em 2016, e depois de duas temporadas se transferiu para o Sporting.

Natural de Porto Alegre, Raphinha foi para o Rennes em 2019, equipe francesa na qual ficou por um ano. Passou para o Leeds em 2020 e marcou 17 gols pelo time de Elland Road.