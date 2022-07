Fabio Assunção é visto em momento descontraído com o filho mais velho

13/07/2022 | 09:10



A beleza é de família! Fabio Assunção, de 50 anos de idade, aproveitou a noite da última terça-feira, dia 12, para passar um tempinho com o filho mais velho, João Assunção, de 19 anos de idade. A dupla foi vista saindo do shopping de luxo Village Mall, no Rio de Janeiro.

Sem se importarem com a presença dos fotógrafos, pai e filho bateram papo enquanto andavam pelo o estacionamento do estabelecimento. Vestindo look esportivo, como se tivesse acabado de sair da academia, João chamou a atenção pela beleza e ostentou o corpão com a camiseta vermelha apertada e shorts. Já o paizão apostou na cor azul e calça preta.

João é fruto da relação do ator com Priscila Borgonovi. Assunção ainda é pai de Ella Felipe, de 11 anos de idade, do relacionamento com Karina Tavares, e de Alana Ayó, de um ano, do atual casamento com Ana Verena.