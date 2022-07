Spotify anuncia recurso de podcast em vídeo no Brasil

13/07/2022 | 08:38



O Spotify anunciou a expansão de uma ferramenta que permite que criadores de conteúdos disponibilizem seus podcasts em vídeo na plataforma. A funcionalidade foi lançada no ano passado nos Estados Unidos e, segundo a empresa, o resultado foi positivo. Agora, seis novos países poderão usar o recurso a partir de 19 de julho: Brasil, Alemanha, Espanha, França, Itália e México. Para ter acesso ao serviço, os criadores precisam usar a Anchor, plataforma gratuita de edição e distribuição de podcasts do Spotify. Os usuários poderão assistir aos vídeos de qualquer dispositivo que suporte o aplicativo de streaming. A novidade foi anunciada no Brasil pelo podcast PodDelas.