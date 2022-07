Santo André e Diadema ampliam cobertura vacinal

Da Redação



13/07/2022 | 08:29



Quem tem a partir de 30 anos já pode receber a quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra Covid-19 nas cidades de Santo André e Diadema. Os dois municípios ampliaram a cobertura vacinal e já disponibilizam os imunizantes nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) das cidades.

Desde segunda-feira, Santo André oferta a vacina de reforço para essa faixa etária. Não há necessidade de agendamento prévio e a aplicação ocorre nas 33 UBSs do município. É obrigatório apresentar documento de identidade com foto e comprovante da última dose da vacina.

“Estamos ampliando a vacinação contra a Covid-19 para concluir a cobertura vacinal de mais este grupo. Ação preventiva que tem feito a diferença no combate ao vírus, mantendo os índices controlados. Com planejamento e gestão, estamos conseguindo superar a doença”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Já em Diadema, a segunda dose de reforço está disponível a partir de hoje nas 20 UBSs do município, das 8h30 às 16h, por livre demanda, mediante apresentação do documento pessoal com foto, CPF e comprovante de vacinação das doses anteriores.

As UBSs Centro, Serraria e Paineiras funcionam diariamente com horário estendido até as 18h. A partir de hoje, devido à reforma do telhado da UBS Promissão, a unidade vai aplicar a vacina da Covid e da Influenza em novo local, na Rua Prudente de Moraes, 515, no bairro Casa Grande – a 250 metros da unidade em reforma.

Além dessa faixa etária, a quarta dose em Diadema também está liberada para profissionais de saúde, gestantes e puérperas acima de 12 anos e adultos imunossuprimidos.

A quinta dose, no momento, é indicada apenas para pessoas com 40 anos ou mais, que se enquadrem nos critérios de alto grau de imunossupressão e tenham tomado a quarta dose com intervalo mínimo de quatro meses.

Para receber a quarta dose do imunizante nas duas cidades, o munícipe deve ter sido vacinado com a terceira dose há pelo menos quatro meses.