Em um mês, região registra 26 mil novos casos de Covid

Joyce Cunha

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/07/2022 | 08:21



As cidades do Grande ABC registraram, em um mês, aumento de 7% no número de novos casos de Covid-19, com 26.398 diagnósticos positivos entre 15 de junho até ontem, segundo dados dos boletins epidemiológicos das prefeituras.

No mesmo período, houve variação de apenas 1% na quantidade de óbitos em decorrência do coronavírus. Em números absolutos, foram 124 mortes causadas pela doença registradas na região durante as últimas quatro semanas.

Os dados não incluem as atualizações de Rio Grande da Serra, que não foram disponibilizadas pela Prefeitura no período analisado. Para São Bernardo, o levantamento contém informações até o dia 5 de julho.

Desde o início da pandemia até ontem, o Grande ABC soma 393.327 casos confirmados de coronavírus e 11.510 vítimas fatais da doença.

De acordo com José Ribamar Branco, infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), o número de casos pode ser ainda maior se considerados os autotestes realizados em farmácias. O especialista reforça que mesmo com a possibilidade de alta de novos casos, a vacinação contra o vírus impede que os quadros dos pacientes infectados evoluam para situações mais graves, que necessitem de internação, por exemplo.

“A evolução para os casos graves só ocorre em quem não completou o esquema vacinal contra a Covid, com todas as doses disponíveis. Já no caso de pacientes idosos e imunossuprimidos, mesmo os que tenham recebido todas os imunizantes, em caso de contaminação, a resposta da vacina poderá não ser tão eficaz quanto em outros grupos”, pontua.

O médico reforça ainda a necessidade de manter os cuidados para evitar a contaminação, principalmente do grupo citado acima. “Com o retorno das atividades presenciais, as pessoas têm voltado a se aglomerar e esquecem os cuidados. Para frear o contágio, é importante continuar utilizando máscara, manter o distanciamento físico e higienizar as mãos sempre que possível”, alerta o infectologista.

VACINAÇÃO

Os municípios mantêm a imunização de moradores contra a Covid. Receberam a primeira dose 97% da população com cinco anos ou mais. Já a segunda fração foi aplicada em 91% dessa população. A adesão é menor na terceira dose, que registra 72% de imunizados.