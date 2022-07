McLaren anuncia o campeão da Fórmula Indy como piloto de testes em 2023

13/07/2022 | 08:17



Campeão da Fórmula Indy em 2021, o espanhol Alex Palou vai realizar testes com a McLaren na próxima temporada. A informação é da tradicional equipe britânica, que já conta também com Pato O'Ward e Colton Herta.

Com grande talento, Palou precisou de apenas dois campeonatos para se tornar o primeiro espanhol a se sagrar campeão na Fórmula Indy. Foram oito pódios, com três vitórias.

"Estou muito contente em poder fazer parte da lista de pilotos de uma equipe tão icônica como a McLaren. Espero poder mostrar o que posso fazer ao volante de um Fórmula 1 e quer que portas podem ser abertas", disse o piloto.

"Sempre temos dito que queremos o melhor talento na McLaren. Por isso é muito importante poder incluir Alex nesta lista. É um piloto incrivelmente talentoso, que obteve vitórias em todas as categorias nas quais disputou na carreira. Estou muito feliz em poder lhe dar as boas-vindas na família McLaren", afirmou Zak Brown, CEO da McLaren.

Palou viveu a felicidade por ter a oportunidade na McLaren impactada pela surpresa desagradável ao saber da renovação automática de seu contrato com a equipe Chip Ganassi, que utilizou cláusula presente no contrato do piloto.

"Soube pela mídia, sem minha aprovação, que a Chip Ganassi Racing lançou um comunicado anunciando que iria continuar na equipe em 2023. Ainda mais surpreendente é que esta declaração incluiu uma 'citação' que

não veio de mim", disse Palou, em suas redes sociais.

"Eu não aprovei este comunicado de imprensa e não sou o autor dessa citação. Como informei recentemente à equipe Ganassi, por razões pessoais, não pretendo continuar com a equipe após 2022. Independentemente dos eventos infelizes desta tarde, tenho muito respeito pela equipe e quero terminar nesta temporada com força", acrescentou.