Entrega de kit dos 5k será neste sábado

Da Redação



13/07/2022 | 08:17



A entrega dos kits para a corrida 5k Animal e caminhada Eu e Meu Pet, que ocorrem domingo, em Santo André, será sábado, dia 16, das 13h às 19h, na loja Centauro do Grand Plaza Shopping. Para retirada, os participantes devem estar munidos de documento com foto e comprovante de pagamento da inscrição. Não haverá entrega de kits fora do dia e horário marcados. Cada modalidade de prova, 5k para humanos e caminhadas pet, terá kit próprio, como, por exemplo, bandana para pet na caminhada, informa a organização do evento. Camiseta, copo acrílico, barrinha de cereal, saquinhos cata-caca e brindes de apoiadores são alguns itens que compõem os kits.

No domingo, a arena abre às 7h. A largada por modalidade será a partir das 8h. As largadas da corrida e da caminhada acontecem no estacionamento do bolsão da C&C e supermercado Extra.

ADOÇÃO E DOAÇÃO

A 5k terá feira de adoção. Gatos e cachorros que hoje vivem em lares temporários e abrigos podem ser adotados durante o evento. Haverá ainda ação social e as pessoas podem doar roupas de frio à campanha do agasalho ou um quilo de ração. “Vale ressaltar que cada inscrição rendeu um quilo de ração à ONG União Andreense de Proteção Animal (UAPA), que atende abrigos, protetoras independentes e famílias que possuem pets e se encontram em situação de vulnerabilidade”, informou Henrique Mioto, idealizador.

ATRAÇÕES GRATUITAS

A partir das 9h30, estão previstas apresentações do canil da GCM de São Caetano e da Ursula Escola de Cães. E minipalestra com a médica-veterinária Ana Lucia Ferreira Oliveira, responsável técnica pela Uapa, e o biólogo Guilherme Domenichelli, do canal Tv Animal do YouTube. A organização da 5k Animal é da Xtry Marketing Esportivo e Eventos e conta com o apoio do Diário.