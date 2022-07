Série D define últimas vagas e Tigre conhece rival domingo

Francisco Lacerda



13/07/2022 | 08:14



A fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro chega à 14ª e última rodada e, no próximo fim de semana, define os últimos 23 que avançam às oitavas de final, etapa a ser disputada no sistema de mata-mata e na qual sobrarão 32 agremiações das 64 que iniciaram o certame.

Com excelente campanha, o São Bernardo FC segue na competição. É líder do Grupo A-7, único time invicto – sete vitórias e seis empates – entre os 124 que disputam as quatro divisões do futebol nacional, tem a terceira maior pontuação da Série D, com 27 – perde apenas de Retrô, do Pernambuco, com 30, e Brasiliense, do Distrito Federal, que acumula 32. E, ainda, tem goleiro que ficou 12 partidas, ou 1.195 minutos, sem tomar gol no torneio, marca que o levou ao quinto posto em ranking de arqueiros com mais tempo sem terem de buscar a bola no fundo das redes. O primeiro é Mazzaroppi, do Vasco, que ficou 1.818; seguido por Neneca, do Náutico (1.636), Jorge Reis, do Rio Branco-ES (1.604), e Zetti, do Palmeiras (1.238)

Outra equipe da região na Série D, o Santo André decepcionou e, com a derrota no último fim de semana para o Nova Iguaçu, por 2 a 1, no Rio de Janeiro, está eliminado antes mesmo do complemento da fase. O Ramalhão é penúltimo da chave, com 12 pontos após apenas três vitórias, três empates e sete derrotas. O time fez nove gols e tomou 13. Neste grupo, Paraná, 23 pontos, também está garantido. Portuguesa-RJ (18); Oeste e Nova Iguaçu, ambos com 17; e Cianorte (14) chegam à última rodada na briga por duas vagas.

O Grupo A-1 já definiu todos que avançam. Amazonas-AM (28); Rio Branco-AC (24); São Raimundo-AM (23); e São Raimundo-RR (22), estão assegurados. Na Chave A-2, Moto Club-MA (25), e Tocantinópolis-TO (22) já esperam os rivais. Fluminense-PI, Castanhal-PA, Pacajus-CE e Juventude Samas-MA, todos com 17, ainda sonham.

Na Chave A-3, Retrô-PE (30) e Souza-PB (23) estão na próxima fase. Icasa-CE e América-RN, ambos com 21, e Afogados-PE (19) lutam pelas outras duas. O Grupo A-4 tem Lagarto-SE (24), Asa-AL (22) e Jacuipense-BA (21) garantidos. Santa Cruz-PE (18), Juazeirense-BA (16) e Sergipe-SE (15) ainda estão no páreo perla última vaga.

Brasiliense-DF (32), Anápolis-GO (24) e Costa Rica-MS (21) avançam no Grupo A-5. Operário-MT (18), Ceilândia-DF (17) e Iporá-GO (15) ainda sonham com a última vaga. A A-6 é outra chave que já definiu os qualificados. Pouso Alegre-MG (25), Bahia de Feira-BA (23), Real Noroeste-ES (22) e Nova Venécia-ES (21). Mesma situação do Grupo A-8, que mostra Caxias-RS, Azuriz-PR e Aimoré-RS, os três com 24 pontos, e Cascavez-PR (22) na fase de mata-mata.

No domingo o Tigre vai ao Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa, às 15h. Já o Santo André encerra participação frente ao Pérolas Negras, também às 15h. Em hipotético cruzamento se o campeonato tivesse terminado no fim de semana passado, na luta pelo acesso à Série C o Tigre teria em seu caminho nas oitavas o Cascavel, do Paraná.